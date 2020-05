I modsætning til vesteuropæiske lande, hvor der tages skridt til genåbninger af samfundene, forværres krisen i Rusland.

Rusland registrerede onsdag over 10.000 nye coronatilfælde for fjerde dag i træk. Dermed ligger Rusland nu nummer seks på listen over lande med flest bekræftede infektioner.

Krisen er eskaleret stærkt i Rusland i de seneste dage. Sundhedsmyndighederne i Moskva siger, at antallet af nye smittede i det seneste døgn er på 10.559, hvormed der i alt er 165.929 smittede. Antallet af døde i Rusland er på 1537.

Der er indført en karantæneperiode uden arbejde frem til 11. maj, men myndighederne siger, at den muligvis vil blive forlænget.

Præsident Vladimir Putin skal senere onsdag lede et krisemøde, hvor der skal drøftes en gradvis åbning af samfundet.

Moskva er epicentrum for pandemien i Rusland. I den russiske hovedstad er der registeret næsten 86.000 smittetilfælde, mens antallet af dødsfald er på 866.

Kritikere har sået tvivl om pålideligheden af de officielle russiske tal.

Torsdag i sidste uge blev det oplyst, at Ruslands premierminister, Mikhail Misjustin, var testet positiv for coronavirus. Det meddelte premierministeren selv på et videomøde med Putin.Misjustin har ladet sig isolere for at undgå at smitte den øvrige regering.

Misjustin overtog posten som premierminister efter Dmitrij Medvedev i januar.

