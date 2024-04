Den amerikanske militærhjælp til Ukraine på 426 milliarder kroner vil »dræbe endnu flere ukrainere«.

Sådan lyder det fra præsident Vladimir Putins talsmand Dmitry Peskov til det statslige russiske medie Tass, skriver Dagbladet.

Et flertal i Repræsentanternes Hus i USA har lørdag aften ved en skelsættende afstemning besluttet at støtte Ukraine med våben og bistand for 426 milliarder kroner.

Vedtagelsen skal nu behandles i Senatet, som forventes at have stemt tirsdag, og hvis den går igennem her, kan præsident Joe Biden hurtigt underskrive aftalen.

»Beslutningen om at yde hjælp til Ukraine var forventet og forudsigelig,« siger den russiske talsmand, Dmitry Peskov, og tilføjer:

»Det vil berige USA endnu mere og ødelægge Ukraine yderligere ved at dræbe endnu flere ukrainere på grund af regimet i Kyiv.«

Ukraine har i månedsvis manglet ammunition og luftværnssystemer, der blandt andet kan skyde russiske missiler og droner ned. Ukraine har også i høj grad manglet artillerigranater.

Europa har desuden støttet Ukraine med våben, men Europa har ikke USAs kapacitet til at levere våben nok.

»Dette gør os alle mere sikre i Europa og Nordamerika,« skriver NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, på 'X,' kort efter beslutningen blev vedtaget i Repræsentanternes Hus.

En betydelig del af våbnene og ammunitionen ligger allerede på lager i den polske by Rzeszor ved grænsen til Ukraine.

Så der vil ikke gå længe, før Ukraine kan mærke betydningen af den militære hjælp fra USA.