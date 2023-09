»Så snart vi kan, vil vi forsvare vore rettigheder.«

Sådan lyder det fra præsident Putins talsmand, Dmitrij Peskov, som lige nu er rasende på amerikanerne.

Onsdag besøgte den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Her lovede han ukrainerne, at de amerikanske myndigheder vil overføre de penge, de har beslaglagt fra de russiske oligarker, til Ukraine.

Og det har fået Rusland til at se rødt, skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Det er vanskeligt at forestille sig, og det strider mod alle internationale love og de respektive landes love,« lyder det fra Peskov, som tilføjer:

»Så snart vi kan, vil vi forsvare vore rettigheder.«

Foreløbig er der tale om småpenge, da det i første omgang 'kun' er 5,4 millioner dollar, som USA vil overføre til Ukraine.

Planen er, at pengene skal øremærkes de ukrainske veteraner.

Det er i givet fald første gang, et vestligt land udbetaler de penge, de beslaglagde fra de rige russiske forretningsfolk ved krigens start, til Ukraine.

Ifølge CNN har USA og deres vestlige allierede beslaglagt værdier for næsten 60 milliarder dollar fra sanktionerede russere.

Der skal dog helt andre summer i spil, når Ukraine engang skal genopbygges.

Verdensbanken anslår, at der er brug for 411 milliarder dollar for at genopbygge og restaurere de materielle skader som følge af den russiske invasion.