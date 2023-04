Lørdag morgen kulminerede en strid mellem Polen og Rusland, da polsk politi mødte op og beslaglagde en russiskdrevet skole.

Det har fået Rusland til at reagere. Voldsomt.

En talsmand fra det polske udenrigsministerium udtaler til Reuters, at bygningen i hovedstaden Warszawa, som ambassadens skole ligger i, tilhører den polske stat.

Derfor mener Polen, at Rusland i årevis ulovligt har drevet skole for de ansatte på landets ambassade.

Nu har de også rettens ord for det, og lørdag troppede polsk politi derfor op for at beslaglægge bygningen.

Det er russerne – mildest talt – rasende over.

»Vi betragter denne fjendtlige handling fra de polske myndigheders side som en åbenlys krænkelse af Wienkonventionen fra 1961 om diplomatiske relationer og som et indgreb mod russisk diplomatisk ejendom i Polen,« lyder det i ifølge The Independent i en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium.

»Et så uforskammet skridt fra Warszawa, som går ud over rammerne for civiliserede, mellemstatslige relationer, vil ikke stå ubesvaret hen, men blive mødt af en hård reaktion og konsekvenser for de polske myndigheder og polske interesser i Rusland,« fortsætter det russiske udenrigsministerium.

En medarbejder fra Warszawas bystyre hænger et advarselsskilt op på porten til den nu tidligere skole for børn af medarbejdere på Ruslands ambassade i Polen. Foto: JAAP ARRIENS

Hvad reaktionen præcis vil være, oplyses ikke, men tidligere har Rusland udvist diplomater fra 'fjendtlige' lande. Typisk efter at det pågældende land har udvist russiske diplomater. Det har blandt andre Danmark oplevet.

Kremls talsmand Dmitrij Peskov udtalte for nylig, at Polen var det vestlige land, der var mest fjendtligt indstillet over for Rusland.