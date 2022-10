Lyt til artiklen

Et hegn på hele 200 kilometer får følelserne i kog i Rusland.

Efter planen skal hegnet stå på den polsk-russiske grænse og udstyres med kameraer og bevægelsessensorer.

Den polske regering overvejer nemlig at bygge et værn mod de migranter, som landet er bange fremover vil komme ind over grænsen fra Asien og Afrika via Rusland.

Polakkerne frygter simpelthen, at Putin vil bruge migranterne som en del af såkaldt hybrid krigsførelse mod landet, skriver Sky News.

Planerne vækker vrede i Rusland, hvor talsmanden for præsident Putin, Dmitrij Peskov, kalder dem for 'idioti.'

»Historien har altid bevidst, at det er idioti at bygge hegn, for om år og årtier vil murer falde,« sagde han under et pressemøde i Moskva.

Erfaringen viser dog, at polakkerne måske har noget at have deres bange anelser i.

Sidste efterår stod Polen pludselig med et massivt flygtningeproblem på grænsen til Hviderusland, da tusindvis af flygtninge fra Afrika og Mellemøsten forsøgte at komme ind i Polen og EU den vej fra.

Dengang nægtede myndighederne ifølge norske Dagbladet, at de havde noget med flygtningestrømmene at gøre, men Polen valgte alligevel at sætte et hegn op langs grænsen.

Nu overvejer landet altså at gøre noget lignende ved grænsen til Rusland, fortæller Krzystof Sobolewski, generalsekretær i regeringspartiet Lov og orden.

»Vi må styrke vores tilstedeværelse og vores styrker ved den grænse og også overveje at bygge lignende grænsebarrierer, som vi har mod Hviderusland,« siger Sobolewski ifølge Reuters.