For første gang siden 2. maj noterer Rusland under 10.000 nye coronasmittede. I alt er 252.245 smittet.

Rusland har det seneste døgn konstateret yderligere 9974 tilfælde af coronavirus.

Det bringer totalen for landet op på 252.245, oplyser sundhedsmyndigheder ifølge Reuters.

De 9974 nye tilfælde er den laveste stigning på et døgn siden 2. maj.

Ifølge russiske myndigheder er yderligere 93 coronasmittede døde. Dermed er der rapporteret i alt 2305 dødsfald relateret til coronavirus i landet.

Rusland er det land i verden med næstflest smittede. Kun USA har flere smittetilfælde. I USA er knap 1,4 millioner personer bekræftet smittet.

Blandt de smittede er Dmitrij Peskov, som er talsmand for den russiske præsident, Vladimir Putin.

Peskov oplyste tirsdag, at han er testet positiv og modtager behandling på et hospital. I samme forbindelse sagde han, at det var gået en måned, siden han sidste mødte Putin fysisk.

Putin har i en periode arbejdet fjernt fra sit residens uden for Moskva, og han holder mange møder digitalt.

