Rusland forbeholder sig ret til at reagere på USA's tilbagetrækning fra missiltraktat.

Det russiske udenrigsministerium meddeler, at det stadig er parat til at opretholde en dialog om INF-traktaten med USA.

Men ministeriet bemærker også, at det er overrasket over USA's tvivl om russiske aktiviteter, og det forbeholder sig ret til at reagere på USA's tilbagetrækning. Det skriver det russiske nyhedsbureau RIA.

Talskvinden for det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, siger, at "Moskva forbeholder sig ret til reaktioner og svarforanstaltninger" på USA's meddelelse om, at det trækker sig fra traktaten.

- Naturligvis vil det ske, siger hun et interview med det amerikanske nyhedsprogram 60 Minutes på tv-kanalen Rossiya-1.

- USA forlader missiltraktaten for at blive fri af sine forpligtelser, siger hun.

I det russiske parlament siger lederen af det internationale udvalg, Leonid Slutskij, at Rusland bør ignorere USA's ultimatum.

- Endnu en gang har USA fremsat betingelser til Rusland i forbindelse med sin tilbagetrækning fra INF-traktaten om seks måneder. Vi accepterer ikke denne tone. Jeg mener, at vi bør ignorere det amerikanske ultimatum.

- Moskva har sagt mere end én gang, at amerikanernes parametre på ingen måde er i modstrid med traktatens betingelser. Men de har uvilje mod at lytte til os, og de fortsætter med at anklage os for at krænke INF-traktaten, siger Slutskij.

Han siger videre, at USA ikke lægger skjul på, at den megen medieomtalte om tilbagetrækning fra traktaten skal bane vej for, at amerikanerne kan opbygge og styrke sit missilpotentiale - øjensynligt også sine atomvåben.

- Det lægger op til et våbenkapløb, som har en ekstrem negativ indvirkning på hele det internationale system med aftaler om sikkerhed og våbenkontrol, siger Slutskij med tilføjelsen:

- USA er en trussel mod stabiliteten i verden.

