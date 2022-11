Lyt til artiklen

Ruslands føderale sikkerhedstjeneste (FSB) hævder torsdag, at de har forhindret ukrainske specialtjenester i at udføre, hvad de kalder sabotage på 'South Stream'-gasledningen.

Det skriver Reuters.

»Som resultat af en række efterforskningsforanstaltninger forhindrede Ruslands føderale sikkerhedstjeneste et forsøg fra ukrainske specialtjenester i at begå en sabotage- og terrorismehandling på South Stream-gasledningen, der leverer energiressourcer til Tyrkiet og Europa,« lyder det fra FSB.

Det er uvist hvilken gasledning, Ruslands Føderale Sikkerhedstjeneste (FBS) præcist referer til.

For South Stream var et aflyst gasledningprojekt, der skulle have fragtet russisk naturgas gennem Sortehavet til Bulgarien.

Det blev skrottet tilbage i december 2014 til fordel for TurkStream, som går i land i Tyrkiet og kan levere gas til Ungarn og Bulgarien.