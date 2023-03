Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Vestlige efterretningstjenester spår, at Vladimir Putin vil lave en ny mobiliseringsbølge i løbet af 2023, og der er ifølge norske Dagbladet flere indikationer på, at mobiliseringen af 400.000 nye soldater er i gang.

Mobiliseringen er en del af en ny storoffensiv, som Vladimir Putin planlægger i 2023.

»Nato har grund til at være bekymret, eftersom russerne opruster på flere planer. Rusland har været meget forsigtige med at bruge deres kampflyflåde. De har ikke turdet bevæge sig ind over ukrainsk territorium, fordi det ukrainske luftværn har været så effektivt,« siger lektor ved Luftkrigsskolen i Norge, Lars Peder Haga til Dagbladet.

Ifølge vestlige efterretningskilder er der beviser på, at Rusland opruster med luftstyrker langs den ukrainske grænse. Russerne har travlt med at bringe kampfly, bombefly og helikoptere i stillinger, som potentielt kan sættes ind i en offensiv på landjorden.

Vladimir Putin pønser ifølge Nato på en ny storoffensiv i 2023. Foto: MIKHAIL METZEL Vis mere Vladimir Putin pønser ifølge Nato på en ny storoffensiv i 2023. Foto: MIKHAIL METZEL

Siden Vladimir Putins invasion af Ukraine 24. februar 2022 har russerne primært brugt kampvogne, artilleri og soldater på jorden.

Det er ikke lykkedes Rusland at overtage luftherredømmet:

Ifølge Financial Times anslår Nato, at Rusland stadig har 80 procent af deres luftforsvar til rådighed, og man frygter, at Rusland på et tidspunkt vil gå over til decideret luftkrig.

Ukraine har længe bedt om levering af fly fra Nato-landene.

En russiske bygget MiG 29 fighter, som Polen vil levere til Ukraine. Foto: RADOSLAW JOZWIAK Vis mere En russiske bygget MiG 29 fighter, som Polen vil levere til Ukraine. Foto: RADOSLAW JOZWIAK

Et krav der netop er blevet honoreret Polen og Slovenien, der har valgt at levere 17 jagerfly. De resterende lande har hidtil holdt igen for at undgå at eskalere krigen.

Som krigen har udviklet sig har Nato dog løbende udvidet porteføljen af våben til Ukraine.

Senest med leveringen af de tyske Leopard-kampvogne og amerikanske Abrams-kampvogne. Nato arbejder også på at levere den nødvendige artilleriammunition til Ukraine.

Tidligere har USA anslået, at 200.000 russiske soldater er blevet dræbt eller såret i Ukraine på et år. Det svarer til over 4000 soldater om ugen – eller 17.000 om måneden.