Fangeudvekslinger er det eneste, som de krigende parter kommunikerer om. CNN melder om tortur af ukrainere.

Det russiske forsvarsministerium oplyser fredag, at Rusland og Ukraine hver især har sendt 75 krigsfanger tilbage til deres hjemland. Det skriver det russiske nyhedsbureau RIA.

- Som et resultat af forhandlinger er 75 russiske soldater, som var i livsfare i deres fangenskab, blevet sendt tilbage fra deres territorium, der er under Kyiv-regimets kontrol. Til gengæld er 75 ukrainske militære fanger sendt tilbage, hedder det i en erklæring fra forsvarsministeriet i Moskva.

Det amerikanske tv-station CNN rapporterede torsdag om tortur og seksuelle overgreb på ukrainske mænd, der har været i russiske fangenskab.

CNN henviser til seks forskellige ukrainere, som har været i fangenskab i fem områder, der er annekteret af russerne: Kherson, Donetsk, Zaporizjzja, Kharkiv og Krim. De beskriver alle, hvordan de blandt andet har fået elektriske stød på kønsdelene under tortur.

I en nylig rapport fra marts udarbejdet under FN's opsyn siger en ukrainsk soldat og tidligere krigsfange, at han under russisk fangenskab blev udsat for tortur og efterladt med brækkede lemmer og knuste tænder.

- Da han forsøgte selvmord i et fængsel i byen Donskoy i Tula-regionen, syd for Moskva, blev han igen gennempryglet, sagde Erik Møse, som ledede kommissionen bag rapporten.

- Ofrene fortæller om uophørlig, brutal behandling, hvor de påføres stor smerte under langvarige indespærringer - med en horribelt tilsidesættelse af menneskelig værdighed, sagde Møse til journalister i Genève i marts.

/ritzau/Reuters