Afstemning om en styrkelse af OPCW er udsat til onsdag, efter at tre lande har sagt nej til britisk udkast.

Haag. Rusland, Syrien og Iran vil ikke umiddelbart give grønt lys til et britisk forslag om at give Organisationen for Forbud mod Kemiske Våben (OPCW) flere beføjelser.

Storbritannien vil give OPCW mandat til at placere skyld for kemiske angreb.

Men Rusland, Syrien og Iran vil ikke acceptere briternes udkast, siger en korrespondent fra det russiske nyhedsbureau Tass fra et møde mellem medlemsmøde i Haag.

De tre lande kræver yderligere drøftelser af forslaget. De kræver, at afstemningen udsættes et døgn i overensstemmelse med fælles regler.

- Rusland er imod konsensusbeslutninger. Storbritanniens forslag skal diskuteres først, siger Ruslands viceminister for industri og handel, Georgij Kalamanov.

Efterfølgende har konferencens formand, marokkaneren Abdelouahab Bellouki, udsat afstemningen til tirsdag 27. juni.

Det er Storbritannien, som har taget initiativ til det aktuelle møde i OPCW.

Det sker i forlængelse af briternes beskyldninger om, at Rusland skal have forsøgt at forgifte den tidligere dobbeltagent Sergej Skripal og datteren Julia med nervegiften Novichok.

I øjeblikket er OPCW's mandat begrænset til at indkalde eksperter, som kan fremlægge en teknisk konklusion på et kemisk angreb. Men de kan ikke placere skyld.

Rusland har afvist beskyldningerne om at stå bag giftangrebet, der fandt sted i den engelske by Salisbury.

Mødet i OPCW finder sted, samtidig med at inspektører fra organisationen ventes at fremlægge en imødeset rapport om et påstået sarin- og klorgasangreb i april i den syriske by Douma.

Hospitalskilder siger, at 40 blev dræbt ved angrebet.

Der har været voksende international bekymring over gentagne anklager om, at der er blevet brugt giftgasser under konflikterne i Syrien og Irak.

Det frygtes, at kemiske våben, som efter Første Verdenskrig i stigende grad blev anset for at være et absolut tabu i væbnede konflikter, gradvist bliver normaliseret igen.

