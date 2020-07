FN-nødhjælp har fungeret som en livline for millioner af syrere. Nuværende resolution udløber fredag.

Rusland og Kina har tirsdag nedlagt veto i FN's Sikkerhedsråd mod en resolution, der skal forlænge den FN-nødhjælp til Syrien, som har været leveret via grænseovergange i Tyrkiet.

Det siger Tysklands FN-ambassadør, Christoph Heusgen.

De to lande er dermed gået imod de andre 13 medlemmer af Sikkerhedsrådet.

Rådet har indtil fredag til at nå frem til en ny resolution. Herefter udløber den nuværende.

Den nuværende resolution har givet FN mulighed for at bringe afgørende nødhjælp til det krigshærgede land siden 2014.

Det er sket via grænseovergange, som ikke har været kontrolleret af den syriske regering.

Nødhjælpen har fungeret som en livline for millioner af syrere.

Rusland, som støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad, har imidlertid forsøgt at få nødhjælpen til at passere gennem regeringskontrollerede grænseovergange.

Hidtil er landet lykkedes med at få stoppet nødhjælpen ved to ud af fire af grænseovergange.

Nu ønsker Rusland at begrænse al FN-nødhjælp til én overgang langs den tyrkisk-russiske grænse.

- Vigtigheden i at sikre åbne grænseovergange, hvor der leveres vital nødhjælp, kan ikke overdrives. For millioner af syrere er det forskellen mellem at have mad og at sulte, siger Sherine Tadros, som er leder af Amnesty Internationals FN-kontor.

- For hospitaler handler det om at have nok udstyr til at redde liv. Det er derfor, at Kinas og Ruslands misbrug af vetomagten er ondsindet og farlig, siger hun.

Siden konflikten i Syrien brød ud i marts 2011, er omkring 500.000 blevet dræbt.

