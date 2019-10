Exxon kan drive syriske oliefelter, har Trump foreslået. I det mindste er han ærlig, mener iransk minister.

Trumps beslutning om en fortsat militær tilstedeværelse nær syriske oliefelter bliver fordømt af både Rusland og Iran.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, mener, at enhver udnyttelse af ressourcerne vil være ulovlig.

Søndag foreslog Trump, at Exxon Mobil eller andre amerikanske olieselskaber kunne drive syriske oliefelter.

Det førte straks til kritik fra både jurister og energipolitiske eksperter.

USA vil styrke sin militære tilstedeværelse i Syrien med "mekaniske styrker". Det sagde forsvarsminister Mark Esper fredag.

Det sker for at forhindre Islamisk Stat i at tage kontrol over oliefelterne, lød forklaringen.

Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, kom ind på emnet under en pressekonference i Geneve tirsdag aften.

Her havde han netop holdt møde med russiske Lavrov og Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu.

- Det lader til, at USA bliver for at beskytte olien. I det mindste er Trump ærlig om, hvad USA vil gøre, sagde Zarif.

En bemærkning, der fremkaldte latter hos forsamlingen.

- Iran og Rusland er inviteret af den syriske regering. Vi planlægger at blive der, så længe regeringen og det syriske folk ønsker det, sagde Zarif videre.

Lavrov kommenterede også de amerikanske styrkers tilbagevenden til Syrien, efter at de blev flyttet til Irak.

Han mener, at det blev gjort "under påskud af at ville beskytte olien fra Islamisk Stat".

- Det afgørende er, at enhver ulovlig udnyttelse af en suveræn stats naturlige ressourcer uden dens samtykke er ulovlig. Og det er en holdning, vi er enige om, sagde Lavrov.

USA's særlige udsending til Syrien, Joel Rayburn, udtrykte tidligere tirsdag bekymring for den "fortsat farlige situation i det nordøstlige Syrien".

Han opfordrede alle parter til at arbejde for en mere stabil situation.

For tre uger siden indledte den tyrkiske hær en offensiv i det nordlige Syrien.

Det skete, efter at USA havde trukket sine styrker tilbage fra området.

/ritzau/Reuters