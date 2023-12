På OSCE's årsmøde skal der træffes flere beslutninger. Rusland ønsker en anstændig dialog mellem staterne.

Rusland udenrigsminister, Sergej Lavrov, møder modstand på årsmødet for Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).

Under statsrepræsentanternes plenarbemærkninger torsdag sendte flere udenrigsministre stikpiller efter Rusland med fordømmelse af dets handlinger i krigen mod Ukraine.

Torsdag fortalte den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), at han oplevede et Rusland, der har været helt isoleret på mødet.

- De må sidde med en stor følelse af ensomhed, og Sergej Lavrov må i sit stille sind sidde og tænke sit, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Flere ministre og repræsentanter valgte ikke at være til stede under Lavrovs tale.

Sergej Lavrov har ifølge sit ministerie sagt, at medlemmerne af OSCE skal genetablere en anstændig dialog for at komme ud af ”dets nuværende krise”.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

- Det er nødvendigt at genoptage en gensidig anstændig og respektfuld dialog mellem de deltagende stater, hvis organisationen skal kunne komme ud af den nuværende krise og vende tilbage til sit almindelige virke, siger Sergej Lavrov.

Fredag siger den russiske udenrigsminister ifølge Reuters, at der er ingen signaler, der viser, at Ukraine er klar til at forhandle på et politisk niveau.

- Vi ser ingen grund til at ændre vores mål i Ukraine, lyder det fra Sergej Lavrov.

Derudover har Lavrov sagt, at USA's udenrigsminister, Antony Blinken, og EU's udenrigschef, Josep Borrell, er "flygtet" fra organisationens møde, hvilket han ser som en "kujonagtig handling".

- De tror sikkert, at de styrker deres indsats for at isolere Rusland. Men jeg synes, de er kujoner. De er bange for en ærlig dialog, som involverer fakta, siger Sergej Lavrov ved et pressemøde fredag.

Antony Blinken tog torsdag videre til Israel, inden han og Lavrov kunne nå at støde ind i hinanden på mødet.

På årsmødet for OSCE skal man blandt andet komme til enighed om, hvem der skal overtage hovedposterne i organisationen.

/ritzau/