Rusland øger rekrutteringen af nye soldater til hæren med 170.000 mand og giver Nato og Ukraine skylden.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har fredag underskrevet et dekret om, at antallet af soldater og andre ansatte i hæren skal stige med 15 procent.

Det svarer til omkring 170.000 mand.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Tass.

Ifølge Ruslands hær skyldes det "trusler" i forbindelse med Ukraine-krigen og "Natos fortsatte udvidelse".

Forøgelsen på 15 procent er ifølge hæren et "passende" svar på "Nato-blokkens aggressive aktivitet".

Der er ikke planer om en omfattende mobilisering, som man så for omkring et år siden, tilføjer hæren.

I stedet vil der blive lavet en rekrutteringskampagne. Hæren lover flotte kontante belønninger til de, der melder sig, skriver AFP.

I dag er der lidt over to millioner mennesker i Ruslands væbnede styrker. Af dem er 1.150.628 soldater.

Det skal nu stige til 2,2 millioner mennesker i alt, og antallet af soldater skal op på 1.320.000, skriver Tass.

Mobiliseringen for et år siden fik tusindvis af unge russiske mænd til at flygte ud af landet eller holde sig i skjul.

Beskeden fra Moskva kommer samtidig med, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger, at de ukrainske regler skal ændres for at forbedre mobiliseringen.

Både Rusland og Ukraine forsøger at holde kontrol med de territorier i det sydlige og østlige Ukraine, de har henholdsvis erobret eller generobret.

Frontlinjerne har ikke bevæget sig meget i hverken den ene eller den anden retning i de seneste måneder, skriver AFP.

/ritzau/