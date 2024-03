Vestlige soldater vil skabe situation, hvor det er uundgåeligt med en direkte konflikt, siger Putins talsmand.

Rusland advarer tirsdag om, at hvis europæiske Nato-lande sender soldater til Ukraine for at kæmpe, så vil det gøre en konflikt mellem Rusland og Nato uundgåelig.

- Blot det at drøfte muligheden for at sende visse kontingenter til Ukraine fra Nato er et meget vigtigt nyt element, siger talsmanden for Kreml, Dmitrij Peskov.

Til et spørgsmål fra journalister om, hvad risikoen er for en direkte konflikt mellem Rusland og Nato, hvis der sendes Nato-soldater til Ukraine, svarer Peskov:

- I det tilfælde vil det være nødvendigt at tale om en situation, hvor det ikke er sandsynligt, men uundgåeligt (med en direkte konflikt, red.).

- Det er ikke i Vestens interesse at sende soldater til Ukraine, siger han.

Udtalelserne er en reaktion på, at Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mandag sagde, at intet bør udelukkes i bestræbelserne på at hjælpe Ukraine.

- Det er absolut nødvendigt for Europas sikkerhed, at Rusland bliver besejret, pointerede Frankrigs præsident.

Macron sagde ligeud, at han heller ikke afviser muligheden for at sende vestlige styrker til Ukraine.

- Intet bør udelukkes. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at Rusland ikke vinder, sagde han videre.

Macron gjorde det klart, at han vil fastholde en strategisk tvetydighed, når det kommer til diskussionen om at sende tropper afsted.

Ifølge Emmanuel Macron diskuterede omkring 20 stats- og regeringsledere, hvordan de kan gøre mere for at hjælpe Ukraine i krigen. Og hvordan det kan gøres hurtigere.

Han sagde, at der ikke er enighed om, hvorvidt der bør sendes vestlige soldater til Ukraine.

Macron sagde også, at Rusland for tiden opfører sig mere aggressivt - ikke kun i Ukraine, men helt generelt.

/ritzau/Reuters