Det ser i stigende grad ud til, at Rusland nærmer sig en stor sejr i Ukraine.

Omkring 80 procent af Bakhmut er nu på russiske hænder – i hvert fald ifølge russerne selv. Ukraine afviser. Men det begynder i stigende grad at bære i én bestemt retning, mener en dansk ekspert.

»Det ligner mere og mere, at Rusland ender med at erobre Bakhmut. Man kan ikke sige det med sikkerhed, men det ligner det, når man ser på analyser og kort over området,« siger Claus Mathiesen, der er studielektor ved Forsvarsakademiet.

»Nu er det ved at være dér, men det har været en hård kamp for Rusland,« siger den danske ekspert.

Han henviser til, at kampene om den østukrainske by har stået på siden sommer.

I omkring ni måneder har Rusland forsøgt at indtage byen. Ganske langsomt har de russiske styrker – ikke mindst bestående af lejesoldater fra den berygtede Wagnergruppe – taget meter for meter.

Boligblok for boligblok.

Der er da også længere og længere mellem, at Ukraine kan melde om sejre i byen, der efterhånden er en kæmpe ruin.

Netop fordi kampene i og omkring Bakhmut har varet længe, så har der også i månedsvis været historier om, at Rusland var tæt på at indtage byen.

Og derfor har de ukrainske tropper formentlig allerede en plan for en tilbagetrækning, mener Claus Mathiesen.

»Jeg har en teori om, at Ukraine allerede har forberedt en grundig tilbagetrækning fra byen, hvor de rykker tilbage til stærkt befæstede forsvarslinjer mod vest. Den plan har de nok haft på plads længe,« siger han.

Han forklarer også, hvorfor Bakhmut er blevet et sted, de to lande kæmper så indædt om.

Ukrainske soldater ikke langt fra frontlinjen i det østlige Ukraine. Foto: KAI PFAFFENBACH

»Hvis Rusland tager Bakhmut, så er det mest en symbolsk sejr. For Ukraine har byen længe været vigtig at holde, da man har kunnet påføre Rusland meget store tab i forhold til, hvor mange soldater, man selv mistede,« siger Claus Mathiesen.

Helt kynisk har Ukraine med andre ord anset Bakhmut for at være et godt sted at dræbe russere.

Men byen har også en taktisk betydning, forklarer den danske ekspert.

»Den ligger på vejen til store byer som Slavjansk og Kramatorsk. Og hvis Rusland vil indfri sit ene delmål om at indtage hele Donetsk Oblast, så er Bakhmut et skridt på vejen mod de to byer i regionen.«

Selvom Claus Mathiesen kalder det for en sejr for Rusland, hvis de endegyldigt formår at indtage Bakhmut, så mener han også, at Ukraine kan anse slaget om byen for en lille sejr.

Det skyldes hovedsageligt, at den langstrakte kamp om byen har kostet Rusland andre steder, mener han.

»Som jeg ser det, så har Ruslands fokus på at indtage Bakhmut betydet, at deres offensiv fra øst har været en meget begrænset succes.«

»Det har vist, at Ukraine er rigtig dygtige til at forsvare sig selv. Men det har måske også kostet Rusland muligheden for at lave en ordentlig offensiv i øst,« siger han.