Det ser bogstavelig talt sort ud.

For Ukraines sydlige Kherson-region er ifølge russiske statsmedier ramt af strømafbrydelse.

Det skriver The Guardian.

Der er desuden også meldinger om en afbrydelse af vandforsyningen, ligesom også trafiklys skulle være gået ud.

Det hele kommer efter, at Ukraine mandag annoncerede, at en længe ventet modoffensiv for at befri Kherson var gået i gang.

Det lyder desuden, at den ukrainske modoffensiv sydpå har haft held med at bryde igennem flere steder i russernes forsvar, tæt ved frontlinjen i nærheden af byen Kherson.

Det påstår Oleksij Arestovytj, der er en af præsident Zelenskyjs chefrådgivere, i et interview på YouTube.

Denne påstand er dog ikke verificeret.