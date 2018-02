Russiske myndigheder siger, at mange russere og andre fra eks-sovjetrepublikker er dræbt ved et slag i Syrien.

Moskva. Adskillige dusin russere og personer fra andre tidligere sovjetrepublikker er dræbt eller såret under et slag i Syrien for nylig.

Det siger udenrigsministeriet i Moskva, Ruslands udenrigsministerium.

Ministeriet siger videre, at de dræbte ikke var russiske soldater.

Tidligere har en talskvinde for udenrigsministeriet sagt, at op til fem russere blev dræbt.

Men andre kilder har sagt til Reuters, at måske 100 russiske lejesoldater blev dræbt ved et amerikansk luftangreb. Andre 200 skal være blevet såret.

Reuters skrev i sidste uge, at de russiske lejesoldater kom fra det private sikkerhedsfirma, der kaldes Wagner.

Nyhedsbureauets kilder var blandt andet en læge, der arbejdede på et militærhospital i Moskva. Her var sårede lejesoldater fra slaget i Syrien indlagt.

De mange russere blev ifølge oplysningerne dræbt eller såret den 7. februar ved byen Deir al-Zor.

Her var syriske regeringssoldater, loyale militser og Wagner-soldater i offensiven mod en kurdisk milits, der blev trængt tilbage.

Kurderne fik fat på deres amerikanske allierede, der sendte fly i luften, og flyene bombede syrerne og Wagner-gruppen.

/ritzau/Reuters