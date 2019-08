Gammastrålingen var op til 16 gange det normale lige efter en ulykke i havet ud for det nordlige Rusland.

Strålingsniveauerne i den russiske by Severodvinsk steg markant efter en eksplosion på et militært testområde i sidste uge.

Gammastrålingen oversteg det normale med "4 til 16 gange", viser målinger foretaget af Ruslands statslige vejrtjeneste, Rosgidromet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Rosgidromet tilføjer, at niveauet faldt til det normale igen efter knap tre timer.

En af de sensorer, der måler strålingen, viste 1,78 mikrosievert pr. time. Det er over det lokale normalniveau, men langt under farlige niveauer, tilføjer Rosgidromet.

Fem mænd mistede livet ved eksplosionen, der skete under en missiltest i havet ud for det nordlige Rusland torsdag i sidste uge.

De fem arbejdede alle for det russiske atomagentur, Rosatom, og var involveret i arbejdet med at afprøve nye våben.

Der er endnu mange uklarheder om, hvordan ulykken egentlig skete. Russiske myndigheder har været sparsomme med oplysningerne.

- Alle relevante myndigheder arbejder på at garantere russiske borgeres sikkerhed, nøjedes regeringens talsmand, Dmitrij Peskov, med at sige på en pressekonference.

I første omgang afviste det russiske forsvarsministerium, at strålingsniveauet skulle være højere efter ulykken.

Miljøorganisationen Greenpeace har tidligere meldt om et strålingsniveau, der lå 20 gange højere end det normale.

Russiske læger, der behandlede ofrene for eksplosionen, er sendt til undersøgelse i Moskva, siger en kilde til det russiske nyhedsbureau Tass.

Lægerne har underskrevet erklæringer om, at de ikke vil oplyse noget om hændelsen, siger kilden.

Atomekspert Ankit Panda fra Federation of American Scientists har vurderet, at der kan have været tale om en test af et kraftfuldt nyt russisk våben.

Han henviser til, at Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tale til nationen sidste år pralede med et nyt supermissil drevet af atomart brændstof.

/ritzau/