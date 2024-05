Angreb kan være rettet mod område, hvor redningsarbejdere var i færd med at rydde op fra tidligere angreb.

Den russisk-kontrollerede by Luhansk i det østlige Ukraine er under angreb, oplyser en embedsmand for det russiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til tirsdag.

Rodion Miroshnik, der er talsperson for ministeriet oplyser, at indbyggere har hørt to eksplosioner.

Ifølge ministeriet kan angrebet have været rettet mod område, hvor redningsarbejdere var i færd med at rydde op efter et tidligere angreb.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne efter angrebet.

Både Rusland og Ukraine holder fast i, at de ikke går efter at ramme civile i krigen, der brød ud i februar 2022, da Rusland indledte sin invasion af Ukraine.

Mandag blev en person dræbt og tre såret i et ukrainsk droneangreb i den russiske Orjol-region mandag.

Ifølge den regionale guvernør i området, Andrey Klychkov, ramte et droneangreb en tankstation, hvilket medførte skader. Efterfølgende ramte endnu et droneangreb samme sted, hvilket dræbte en brandmand.

De ukrainske angreb rammer, mens Rusland de seneste uger har indledt en landoffensiv mod den ukrainske region Kharkiv.

Fredag oplyste Ukraine dog, at det har stoppet den russiske fremrykning og er gået til modangreb.

Lørdag blev 12 personer dræbt i Kharkiv, da et byggemarked blev bombet.

43 personer er såret efter angrebet, mens 16 personer er savnet, fortalte Ukraines indenrigsminister, Ihor Klymenko, søndag formiddag.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har mandag opfordret vestlige allierede til at gøre alt, hvad de kan, for at tvinge Rusland til fredsforhandlinger.

- Vi er nødt til at intensivere samarbejdet med vores partnere for at komme videre. Alle midler skal bruges for at opnå sikkerhed og konkret tvang af Rusland til fred, lød det fra præsidenten på et pressemøde, hvor også den spanske premierminister, Pedro Sanchéz, deltog.

/ritzau/