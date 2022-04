Hvis Finland slutter sig til NATO, vil det få fatale konsekvenser.

I hvert fald hvis man spørger den russiske senator af Føderationsrådet, Vladimir Dzhabarov.

Det skriver Newsweek.

Han forklarer, at ethvert tiltag fra Finlands side om at tilslutte sig NATO vil være en 'strategisk fejltagelse', ligesom han forklarer at et NATO-medlemskab vil betyde, at de 'vil blive et mål for russiske gengældelsesforanstaltninger'.

»Jeg tror, det ville være en frygtelig tragedie for hele det finske folk,« siger Dzhabarov.

Det finske udenrigsministerium fortæller i en erklæring til Newsweek, at de 'ikke kommenterer udtalelserne fra individuelle parlamentsmedlemmer.'

Det er langt fra den eneste trussel, Finland har modtaget om et eventuelt NATO-medlemskab.

Også Sergeir Belyayev, leder af det russiske udenrigsministeriums europæiske afdeling, fortalte i marts, at det ville få 'alvorlige militære og politiske konsekvenser,' hvis Finland tilslutter sig NATO.

Tirsdag sagde NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, at Finland sammen med sin nabo Sverige er 'velkomne' til at tilslutte sig alliancen.

Dzhabarovs advarsler kom, da den finske udenrigsminister Pekka Haavisto torsdag sagde, at NATOs medlemslande har tilbudt at hjælpe Finland med at sikre sikkerheden under ansøgningsprocessen.

Medlemslandene har anslået, at det vil tage fra fire måneder til et år at godkende ansøgningen.

Finland deler i dag en 830 kilometer lang grænse med Rusland og var engang en del af det russiske imperium, der opnåede uafhængighed efter Første Verdenskrig.