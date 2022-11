Lyt til artiklen

Rusland er kommet med en gruopvækkende udmelding om atomkraftværket i Zaporizjzja.

Alexei Likhachev, som er atomchef i Rosatom, Ruslands atomprogram, advarede nemlig mandag om en potentiel atomkatastrofe ved atomkraftværket, som er Europas største atomkraftværk.

Det skriver Reuters.

»Atomkraftværket er i risiko for atomkatastrofe. Vi var i forhandlinger med Det Internationale Atomenergiagentur hele natten,« siger Alexei Likhachev.

Rusland tog kontrol over kraftværket tilbage i marts, og siden da har de og Ukraine beskyldt hinanden for at ramme atomkraftværket med missiler og skabe farlige situationer.

Det Internationale Atomenergiagentur mener, at man bør oprette en sikkerhedszone rundt om atomkraftværket, men det vil kun kunne lade sig gøre, hvis USA blåstempler det, ifølge Alexei Likhachev.

»Jeg synes ikke, at den store afstand mellem Washington og Zaporizjzja-atomkraftværket bør være et argument for USA for at forsinke beslutningen om en sikkerhedszone,« siger Alexei Likhachev.

