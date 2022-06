Lyt til artiklen

Meldingerne fra den østlige front i Ukraine er dystre.

Gennem de seneste døgn har russiske styrker haft held til at bryde igennem flere fronter, tage flere mindre byer og vundet frem. Nu ser Ukraine også ud til at opgive en by, de har kæmpet for i mere end en måned.

For Rusland og Vladimir Putin er en stor sejr under opsejling.

»Rusland er tæt på at kunne erklære, at de har befriet hele Luhansk Regionen. Det er en sejr, de har trængt til, siden de indtog Mariupol for godt en måned siden,« siger lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen til B.T.

»Det her var et af de helt store mål for Rusland helt fra begyndelsen af krigen.«

Helt konkret ser det ud til, at de ukrainske styrker endegyldigt trækker sig ud af byen Sjevjerodonetsk i det østlige Ukraine.

Her har den russiske invasionsstyrke og det ukrainske forsvar i ugevis udkæmpet voldsomme kampe. Artilleri mod artilleri. Fra gadehjørne til gadehjørne.

Hundredvis af døde som resultat.

På trods af meldinger om, at de ukrainske styrker flere gange har slået tilbage mod Ruslands fremmarch, så har den russiske krigsmaskine stille og roligt taget meter for meter.

Og fredag morgen kunne guvernøren i Luhansk Oblast, Serhij Hajdaj, fortælle, at de ukrainske styrker nu vil begynde tilbagetrækningen fra Sjevjerodonetsk.

Umiddelbart et stort symbolsk nederlag for Ukraine, der dermed kun har nabobyen Lysytjansk tilbage som eneste større by i Luhansk Oblast.

Men det er ikke lig med, at slaget nu er ovre i øst, mener Claus Mathiesen.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, kan øjne en stor sejr i Østukraine. Foto: SPUTNIK Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin, kan øjne en stor sejr i Østukraine. Foto: SPUTNIK

»Det er ikke afgørende for Østukraine. Men det er et trist tab for Ukraine at tabe Sjevjerodonetsk. Det har været tydeligt længe, at Ukrainerne har holdt god stand i byen, men at de samtidig er blevet presset mere og mere. Og nu tyder det så på, man opgiver byen for at redde sine tropper,« forklarer han.

»Hvis Rusland tager de resterende dele af Luhansk Oblast vil det næste, oplagte mål være Slavjansk og Kramatorsk i Donetsk Oblast. Det er to meget vigtigere byer end Sjevjerodonetsk og Lysytsjansk. Og på sigt vil russerne også gerne befri resten af Donetsk-regionen. Men det kan tage lang tid,« siger Claus Mathiesen.

Spørger man en anden ruslandskender, så har russerne formentlig på længere sigt en endnu større plan end Luhansk og Donetsk, som tilsammen udgør Donbas.

»Hvis Rusland endegyldigt tager resten af Luhansk, så kan de frigive kræfter til at kæmpe i syd. Her har Zaporizjzja og Kherson længe været offentlig kendte mål,« siger Flemming Splidsboel fra DIIS.

»Hvis de tager de fire regioner, vil et meget stort mål være opnået,« uddyber han.

Ingen af de to eksperter mener dog, at krigen i Ukraine er ovre lige med det sammen. Men den går ikke nær som forventet for Putin.

»Krigen går noget trægt for Rusland. Og den går slet ikke efter planen. Men de har dog opnået noget. Derfor kan det tyde på, at det kan udvikle sig til en fastlåst krig på grund af nedslidning på begge sider,« siger Claus Mathiesen.

»Rusland kan se det som en god gevinst, at man har befriet dele af Ukraine og samtidig svækket resten af landet betydeligt,« siger han.