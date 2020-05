Putin på 75-årsdag for sejr over Tyskland: Vi ved, at vi er uovervindelige, når vi står sammen.

I skyggen af coronakrisen markerede Rusland lørdag 75-årsdagen for sejren over det nazistiske Tyskland. Præsident Vladimir opfordrede på "Sejrsdagen", som den kaldes, russerne til et stærkt sammenhold, "som gør os uovervindelige".

- Vi ved, og vi har en stærk tro på, at vi er uovervindelige, når vi står sammen, sagde den russiske leder i en tv-transmitteret tale til nationen.

Planer om en storstilet militærparade på Den Røde Plads på dagen blev opgivet på grund af coronaepidemien.

Putin nævnet ikke virusset i sin tale, selv om Rusland har det femtehøjeste antal bekræftede infektioner på verdensplan ifølge en optælling fra Johns Hopkins Universitet i Baltimore, USA.

Myndighederne i Moskva meddelte lørdag, at der er registreret yderligere 10.817 smittetilfælde. Syv dage i træk har antallet af nye tilfælde oversteget 10.000, og det samlede antal smittede i landet nærmer sig 200.000.

Men i dele af sin tale hentydede han til den kamp, som russerne må føre mod pandemien.

- Under krigen kæmpede vores veteraner for livet, mod døden. Og vi må altid leve op til deres samhørighed og udholdenhed, sagde Putin.

I den planlagte markering af "Sejrsdagen" skulle 15.000 soldater have deltaget i en parade i overværelse af Putin og en række af verdens ledere.

Paraden er udsat til senere i år.

Putin nedlagde lørdag blomster ved mindesmærket Den Evige Flamme uden for Kremls røde murstensmure.

Hans tale handlede om de ofre, som Sovjetunionen ydede under verdenskrigen, som i Rusland kaldes "Den Store Fædrelandskrig".

Årsdagen for det nazistiske Tysklands betingelsesløse overgivelse i 1945 efter en krig, der kostede over 50 millioner menneskeliv, blev fredag markeret i Berlin ved Neue Wache på Unter den Linden.

Her nedlagde forbundskansler Angela Merkel og forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier kranse ved Tysklands vigtigste mindemonument for verdenskrigens mange ofre.

I Paris deltog præsident Emmanuel Macron i en ceremoni på Champs-Élysées.

I Storbritannien talte dronning Elizabeth II fredag om den ånd og kampvilje, der prægede landet under Anden Verdenskrig.

- I begyndelsen tegnede fremtiden dyster og den usikre afslutning lå langt ude i fremtiden. Men vi fastholdt troen og vores sag var retfærdig, sagde den 94-årige monark, som i sin tale flere gange henviste til en historisk tale hendes far, kong George VI, holdt i radioen den 8. maj 1945.

/ritzau/Reuters