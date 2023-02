Lyt til artiklen

Polen har siden 1964 fået leveret russisk olie igennem olieledningen Druzjba, der betyder 'venskab' på russisk. Men nu er det slut.

Rusland har nemlig valgt at lukke ned for den olie, der bliver leveret i ledningen.

Det skriver Daniel Obajtek, der er direktør for det polske raffinaderifirma PKN Orlen, på Twitter.

Den olie, der bliver leveret igennem ledningen, bliver blandt andet brugt i Tyskland, Tjekkiet og Ungarn.

Ledningen har været undtaget for de sanktioner, EU har pålagt Rusland, fordi olien bruges i lande, der har en begrænset mængde alternativer til den russiske olie. Det skriver Economic Times.

Daniel Obajtek oplyser dog, at det kun er 10 procent af selskabets olie, der indtil nu er blevet leveret fra Rusland, og at selskabet har fundet andre løsninger, så den tabte olie bliver leveret fra andre kilder.

Han regner derfor ikke med, at der kommer til at være problemer med at levere olie til kunderne.