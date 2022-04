Det russiske gasselskab Gazprom har meddelt det bulgarske selskab Bulgargaz, at leverancen af gas stopper onsdag.

Det oplyser energiministeriet i Bulgarien tirsdag aften ifølge Reuters.

Tidligere tirsdag aften kom det frem, at Polen havde fået samme meddelelse.

Det oplyser det polske gasselskab PGNiG tirsdag.

Foto: Agencja Gazeta Vis mere Foto: Agencja Gazeta

Selskabet har tirsdag fået besked fra det statslige russiske selskab Gazprom om, at der bliver lukket for gassen via rørledningen Yamal.

Gazprom har ikke bekræftet udadtil, at gashanerne bliver lukket onsdag.

Efter at EU indførte sanktioner mod Rusland på grund af invasionen i Ukraine 24. februar, har Ruslands præsident, Vladimir Putin, indført krav om, at der skal betales i rubler.

Det har vestlige lande afvist. De henviser til, at kontrakterne er indgået i euro og dollar.

Sidste år fik EU omkring 40 procent af sin gas fra Rusland.