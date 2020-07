Hvornår kommer den? Vaccinen, som kan gøre kål på coronapandemien?

Hvis man spørger Rusland, er svaret: Lige om lidt.

Embedsmænd i landet mod øst mener nemlig at være klar med en vaccine omkring 10. august – hvis ikke før. Det skriver CNN.

»Det er et Sputnik-øjeblik,« siger Kirill Dmitriev, leder af den russiske investeringsfond Direct Investment, som finansierer vaccineforskningen.

Han henviser til, at Rusland – dengang Sovjetunionen – i 1957 blev det første land i verden, der sendte en satellit i kredsløb om jorden.

Ifølge CNN går Rusland således også efter at blive det første land i verden til at godkende en vaccine – og dermed vinde kapløbet mod resten af verdens stormagter.

Der hersker imidlertid stor usikkerhed omkring russernes påstande om en snarlig coronavaccine, for landet har holdt kortene helt tæt til kroppen.

Der er ikke frigivet videnskabelige data fra testningen, så CNN understreger, at mediet har været ude af stand til at verificere, hvorvidt Ruslands vaccine er sikker og effektiv eller ej.

Kirill Dmitriev. Foto: Maxim Shemetov Vis mere Kirill Dmitriev. Foto: Maxim Shemetov

Hemmelighedskræmmeriet fra russisk side har også ført til bekymring om, at vaccinen endnu ikke er blevet testet nok på mennesker til at blive frigivet.

De russiske videnskabsfolk hæver imidlertid, at vaccinen har været hurtig at udvikle, idet der er tale om en modificeret version af en vaccine, som allerede bliver brugt i kampen mod andre sygdomme.

Fra russisk side hævdes det også, at den er blevet testet grundigt. Russiske soldater skulle have meldt sig frivilligt som testpersoner.

En vaccine vil falde på et tørt sted – ikke mindst i selve Rusland. Her er over 827.000 testet positive for coronavirus, mens over 13.000 er døde efter at være blevet smittet.

På verdensplan rundede antallet af smittede torsdag 17 millioner.

Du kan altid holde dig opdateret på udviklingen i B.T.s live-blog, som du kan finde lige her.