Ruslands forsøg på at skabe en migrantkrise ved den finske grænse ser ud til at slå fejl.

Det skyldes Finlands hurtige modsvar, konstaterer den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW), i den daglige opdatering for tirsdag.

Sagen er den, at Rusland øjensynligt forsøgte at samle migranter fra Mellemøsten, Afrika og andre regioner for at sende dem til den finske grænse.

Det var således den russiske efterretningstjeneste FSB, som ifølge Barents Observer stod bag de usædvanlige scener, der udspillede sig, da migranter på børnecykler i snevejr forsøgte at krydse grænsen til Finland i sidste uge.

Det er nemlig ikke tilladt at krydse grænsen til fods.

Cyklerne havde de fået udleveret af FSB cirka 100 meter fra grænsen.

Men det opfangede man hurtigt på den finske side, for Finland svarede øjeblikkeligt igen ved at lukke samtlige grænseovergange mellem de to lande – med undtagelse af den nordligste.

Og den har Finlands premierminister Petteri Orpo mandag erklæret sig klar til også at lukke 'om nødvendigt'.

Finlands premierminister Petteri Orpo. Foto: Lehtikuva/Reuters/Ritzau Scanpix

Der gik da heller ikke lang tid, før den finske indenrigsminister Mari Rantanen tirsdag eftermiddag oplyste, at også den grænse bliver lukket for al trafik frem til 13. december.

ISW citerer en russisk insiderkilde for at hævde, at der fra højeste sted i Moskva er udstedt ordre om at sende migranter til Finland.

Tilsyneladende altså som en slags hævn for, at Finland har skiftet kurs og blandt andet har søgt om og er blevet optaget i NATO.

Tiltaget minder om det, som Hviderusland iværksatte i 2021, hvor flere tusinde migranter var fanget ved grænsen til Polen.

EU-ledere mente, at det var en bevidst plan fra Hvideruslands præsident Aleksandr Lukasjenkos side for at destabilisere Polen som gengældelse for sanktioner mod Minsk.

Migrantkrisen fik i sidste ende Polen til at indlede arbejdet med at bygge en 186 kilometer lang grænsemur op til Hviderusland.