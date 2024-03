Danmark og Sveriges beslutning om at indstille efterforskningen af sprængningerne ved Nord Stream, er ikke faldet i god jord hos russerne.

I februar kaldte Putins talsmand den for 'tæt på absurd', og nu kræver Ruslands viceambassadør til FN, Dmitry Polyanskiy, international efterforskning.

Det gør han i en tale, han har delt på X med ordene:

»Danmark og Sveriges beslutninger om at afslutte deres efterforskning, er en latterliggørelse af velmenende bestræbelser på at stille gerningsmændene til Nord Stream-sabotagen for ansvarlige,« skriver han.

Han tilføjer, at FN bør igangsætte en international efterforskning – og at det er 'den eneste vej for at sikre FN's Sikkerhedsråd troværdighed'.

Siden september 2022 har politiet og PET sammen med udenlandske partnere efterforsket sprængningerne af gasledningerne på Nord Stream 1 og 2, der fandt sted uden for dansk territorialfarvand.

Det var i februar, at både danske og svenske myndigheder gik ud med beskeden om, at efterforskningen af sprængninger blev indstillet.

Mens anklagemyndigheden i Sverige vurderede, at det ikke var muligt for dem at opklare sagen, kom politiet i Danmark frem til, at der var tale om 'forsætlig sabotage af gasledningerne.'



Kort efter, at Danmark og Sverige indstillede efterforskningen, bekræftede den tyske anklagemyndighed, at deres efterforskning fortsatte, skrev britiske The Guardian.

Nord Stream 1 og 2 er gasledninger i Østersøen, som skulle sende gas fra Rusland ud i Europa gennem Tyskland.

26. september 2022 blev der registreret en eksplosion ved Nord Stream 2 i Østersøen cirka 20 kilometer syd for Dueodde på Bornholm. Klokken 19.03 blev der registreret en eksplosion ved Nord Stream 1.

Efterfølgende blev der fundet fire store huller i tre gasrør. På havoverfladen i Østersøen kunne man i flere dage se, hvordan bobler af gas nåede havoverfladen fra begge rørledninger.

Flere lande har siden eksplosionerne haft gang i efterforskninger af sagen.

Nu håber Rusland således også, at FN bliver de næste.