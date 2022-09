Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For over seks måneder siden startede Rusland invasionen af Ukraine.

Hvornår den slutter ved ingen, men den bliver i hvert fald afsluttet ved forhandlingsbordet.

Søndag sagde Kreml-talsmand Dmitry Peskov på den russiske statskontrollerede tv-kanal Rossiya-1, at »enhver konfrontation ender i deeskalering,« og at »alle krisesituationer ender ved forhandlingsbordet.«

»Det kommer også til at ske denne gang. Det er usandsynligt, at det sker i den nærmeste fremtid – og formentlig meget senere – men det vil ske,« siger Peskov ifølge Tass.

Men selvom det skal ende ved forhandlingsbordet, så kommer det ikke til at være Rusland, der går på kompromis.

Peskov siger nemlig videre, at sådan en forhandling ikke må 'skade Ruslands interesser', og at forhandlingerne kommer til at handle om, hvordan de russiske krav skal imødekommes.

Ukraine har endnu ikke reageret på Peskovs udtalelse. Men i løbet af de seneste dage har Ukraine indledt en modoffensiv mod de russiske styrker.

Claus Mathisen, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine, har tidligere sagt til B.T., at modoffensiven har været længe undervejs – og derfor ikke kommer bag på ham.

»Jeg hæfter mig ved, at Ukraine vil forsøge at vende krigen til egen fordel. Ifølge Ukraine skal det helst gå sådan, at russerne overgiver sig. Man kan ikke bare invadere og lægge byen ned, for det er Ukraines egen by.«

»Samtidig går Rusland meget ind for afstemninger om, hvorvidt de besatte områder skal være dele af Rusland. Og det bliver væsentligt sværere, hvis russerne ikke har kontrol. Det bliver problematisk og skaber tvivl om deres troværdighed,« siger Mathiesen om en mulig årsag til den ukrainske offensiv.