Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den ene advarsel og trussel afløser den anden.

Nu sender Putin en kraftig advarsel mod Europa, som kan føre til det, han kalder »katastrofale konsekvenser.«

Sådan lyder det fredag på et tv-transmitteret møde med en række højtstående embedsmænd, ifølge Reuters.

Putin har angiveligt her fortalt, at hvis brugen af sanktioner mod Rusland fortsætter, så vil det føre til voldsomme prisstigninger på energimarkederne.

Blandt andet vil det ramme husstandene i hele Europa, der vil opleve meget højere energipriser.

»Alt dette viser endnu en gang, at sanktionsrestriktioner mod Rusland forårsager meget mere skade på de lande, der pålægger dem. Yderligere brug af sanktioner kan føre til endnu mere alvorlige – endda katastrofale konsekvenser på det globale energimarked,« sagde han.

Men det er ikke den eneste trussel.

For ifølge Reuters har Rusland fredag også ​​fremsat trusler mod Litauen og EU.

Foto: Alexei Druzhinin Vis mere Foto: Alexei Druzhinin

Den russiske enklave Kaliningrad er nemlig afhængig af jernbaner og veje gennem Litauen for de fleste varer. Men har været afskåret fra godstransport fra Rusland siden 17. juni.

Det russiske udenrigsministerium advarer derfor nu om, at de vil tage hårde skridt mod både Litauen og EU, hvis problemet ikke bliver løst i de kommende dage.

»Dette problem har taget for lang tid,« sagde Maria Zakharova, en talskvinde for ministeriet, ifølge Reuters.

Samtidig skriver Reuters, at Udenrigsministeriet siger, at man er i dialog med begge parter om sagen, og at man er blevet forsikret om, at den vil blive løst i den nærmeste fremtid.