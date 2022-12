Lyt til artiklen

Ingen er i tvivl om, at Vesten ser Rusland som en trussel, efter landet i begyndelsen af 2022 valgte at invadere Ukraine.

Men den følelse er bestemt gengældt hos den russiske regering.

Det har Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, mandag slået fast, skriver Reuters.

Her har han kaldt NATO for 'en seriøs' trussel mod Rusland, og at Vestens holdning kan betyde 'et direkte sammenstød mellem atommagter, som kan føre til katastrofale konsekvenser'.

Ifølge Reuters udtrykte Lavrov også skuffelse over, at USA har afvist at tale med russerne om 'strategisk stabilitet' vedrørende atomvåben.

Den manglende direkte kommunikation mellem verdens to største atommagter vil kun øge den globale usikkerhed, mener han.

For fire dage siden, 1. december, var Lavrov også ude med riven efter NATO og USA.

Her postulerede han, at Vestens mål er at ødelægge Rusland.

Lavros kommentarer var ikke nye og er blevet afvist af EU og USA, der siger, at det er Rusland, der 24. februar angreb et selvstændigt land, som Rusland ikke har nogen ret til at gøre krav på.