Rusland beskylder unavngivne udenlandske magter for at blande sig i Hvideruslands interne anliggender.

En talsmand for den russiske præsident siger onsdag, at der ikke er nogen grund til, at Rusland skulle yde militær hjælp til nabolandet Hviderusland eller på anden måde blive involveret med hjælp efter det omstridte præsidentvalg 9. august.

Talsmanden tilføjer, at Hviderusland heller ikke ser nogen grund til en sådan hjælp fra russerne.

Men talsmanden, Dmitrij Peskov, beskylder på et pressemøde unavngivne udenlandske magter for at blande sig i Hvideruslands interne anliggender.

- Dette er uacceptabelt, siger han.

Hviderusland og Rusland er nære allierede og begge medlemmer af en militær alliance i Den Kollektive Sikkerheds Traktat Organisation. På papiret er de medlem af en union-stat.

De fire centraleuropæiske lande i den såkaldte Visegrad-Gruppe - Tjekkiet, Ungarn, Polen og Slovakiet - udsendte samtidig en erklæring om, at de hviderussiske myndigheder bør "åbne en vej for en politisk løsning".

De opfordrer også "alle udenlandske magter til at afholde sig fra handlinger, som undergraver Hvideruslands uafhængighed og suverænitet". Det er en henvisning til Rusland, som tidligere bebudede hjælp til den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko.

Visegrad-Gruppen opfordrer EU-landene til at "træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre en dialog mellem repræsentanterne for de hviderussiske myndigheder og samfundet".

Samtidig opfordrer de EU, der onsdag holder et hasteindkaldt videotopmøde om krisen, til at overveje at give udtryk for "solidaritet" med den hviderussiske befolkning.

Både Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har haft telefonsamtaler med præsident Vladimir Putin om krisen.

EU-præsident Charles Michel indkaldte tidligere på ugen til videotopmødet for at drøfte krisen i Hviderusland.

- Befolkningen i Hviderusland har ret til at afgøre sin egen fremtid og frit vælge sin leder. Vold mod demonstranter er uacceptabelt og kan ikke tillades, sagde han.

/ritzau/Reuters