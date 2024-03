Den erfarne aktivist Oleg Orlov gentog sin kritik af Putins krig i Ukraine, da retssagen mod ham gik i gang.

Mens store dele af verden var optaget af den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyjs død fredag, indledte Rusland samme dag en ny retssag mod en af Ruslands kendte aktivister og kritikere af præsident Vladimir Putin.

Oleg Orlov, som er en af lederne af menneskerettighedsgruppen Memorial, blev fredag stillet for en dommer i Moskva.

Memorial modtog Nobels fredspris i 2022.

Som Navalnyj har Orlov udtrykt skarp kritik af Ruslands invasion af Ukraine.

Nu er han anklaget for blandt andet at have "miskrediteret" den russiske hær.

Den 70-årige menneskeretsforkæmper risikerer op til tre års fængsel.

- Efter min mening var russiske styrkers invasion af ukrainsk territorium til skade for mit hjemland og til skade for mine og andre russiske borgeres interesser, sagde Orlov i retten fredag og gentog dermed sin kritik af Putin.

Orlov og hans støtter fastholder, at anklagerne mod ham er rent politisk motiverede.

Aktivisten har på forhånd sagt, at han ikke vil indkalde vidner i sagen. Det vil blot være en risiko for dem, har han sagt.

Oprindeligt havde Orlov kun fået en relativt lille bøde i oktober.

Men i december omgjorde en dommer den beslutning og beordrede Orlov for retten.

Tidligere på måneden stemplede det russiske justitsministerium Oleg Orlov som en "udenlandsk agent" på grund af hans åbenlyse modstand mod krigen i Ukraine.

Orlov begyndte sin livslange aktivisme i begyndelsen af 1980'erne, da Sovjetunionen stadig eksisterede. Da delte han løbesedler ud mod krigen i Afghanistan, som Rusland havde invaderet i 1979.

Memorial er en af Ruslands ældste menneskerettighedsorganisationer. Den blev lukket af Ruslands regering i 2021, da den som så mange andre blev stemplet som en "udenlandsk agent".

Det er Kremls benævnelse for aktivister, medier og organisationer, som får økonomisk støtte fra udlandet.

Rusland havde også anklaget Memorial for at "retfærdiggøre terrorisme".

Det fik organisationen til at fortsætte sit arbejde i udlandet, mens Orlov valgte at blive i sit hjemland.

På vej ud af retssalen i Moskva fredag nåede han at sige et par ord om Navalnyjs død, som han betegner som "en forbrydelse fra regimets side".

- Det er helt tydeligt, sagde Oleg Orlov ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Det er et drab. Det er en forbrydelse, og jeg håber, at nogen før eller siden vil blive holdt juridisk ansvarlige for det.

