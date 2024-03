Alt er gjort klar til, at russiske charterturister fremover kan komme på en afslappende ferie i Pyongyang.

For efter et møde mellem delegationer fra Nordkorea og Rusland er det blevet meldt ud, at man åbner op for charterturisme imellem de to lande.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Ria Novosti.

Personer fra de to nationer holdt et møde fredag, hvor der blandt andet blev diskuteret turisme mellem de to lande.

Og nu er Nordkorea og Rusland altså klar til at lade charterfly flyve mellem de to nationer.

Det oplyser den russiske minister for naturressourcer Alexander Kozlov til RIA Novosti.

»Emnet blev diskuteret, Rusland og Nordkorea er klar til at genoptage flyrejser. Turiststrømme vil blive dannet, og charterflyvninger vil blive åbnet for dem,« lød det fra ministeren ifølge nyhedsbureauet.

Tilbage i februar besøgte en gruppe russiske turister Nordkorea som de første efter fire års pandemipause.

Den russiske gruppe besøgte ifølge nyhedsbureauet hovedstaden Pyongyang og skisportsstedet Masikryong.

Masikryong er en af Nordkoreas største turistattraktioner og er et sted, som Kim Jong-un ynder at vise frem til udenlandske gæster. Blandt andre den berømte basketballspiller Dennis Rodman har været på besøg i Masikryong, da han besøgte Kim Jong-un tilbage i 2014.