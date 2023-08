Selv for et land i krig er nogle historier så overvældende modbydelige, at de rydder overskrifterne og vækker national opsigt.

Sådan en blev Rusland ramt af søndag, hvor en 51-årig mands ildebefindende førte politiet på sporet af en af de mest uhyrlige forbrydelser længe.

Den 51-årige mand, Vladimir Cheskidov, er nu sigtet for drab og kidnapning, nærmere bestemt for at holde en kvinde, kun omtalt som 'Ekaterina' som sexslave i 14 år under torturlignende forhold i sit og morens hus i byen Tjeljabinsk.

Moren, 72-årige Valentina Cheskidova, er sigtet for kidnapning og løsladt med udrejseforbud.

Ifølge det russiske medie 74.ru er det kommet frem under indledende retshøringer, at 'Ekaterina' er blevet 'konstant voldtaget' i 14 år, og at hun har været bundet og låst inde gennem hele perioden uden mulighed for at slippe fri.

Alligevel hævder mor og søn, at hun opholdt sig frivilligt i huset, og var i et gensidigt kærlighedsforhold med Vladimir Cheskidov i alle årene.

Her følger det kronologiske forløb i sagen, som det er blevet beskrevet i retten af efterforskningslederen Alexander Bastrykin, der i øvrigt iføge Daily Mail er Ruslands bedste, og er hentet ind på grund af sagens opsigtsvækkende karakter.

Og som har fået russisk presse til at døbe gerningsmanden 'Tjeljabinsk-galningen':

I 2009 mødte 19-årige Ekaterina gerningsmanden på en togstation i Tjeljabinsk. Hun var vokset op på et børnehjem og var netop flyttet hjem til sin onkel efter afsluttet skolegang.

Den dengang 37-årige Cheskidov lokkede pigen med hjem til sit hus, hvor de drak alkohol, og pigen faldt i søvn. Da hun vågnede næste dag, gik virkeligheden op for hende. Hun var hans fange.

Der var på det tidspunkt en anden tilfangetagen kvinde i huset. Da hun efter et ukendt stykke tid forsøgte at flygte, slog Cheskidov hende ihjel med en kniv for øjnene af Ekaterina.

Hun blev derefter tvunget til at hjælpe med at partere liget, som blev lagt i en stor gryde og sat ned i kælderen - hvor politiet fandt resterne i søndags.

I de næste mange år blev Ekaterina udsat for 'konstante voldtægter'. Hun blev afstraffet fysisk, når Cheskidov var utilfreds med hende. Hun tilbragte dagstimerne med at arbejde i huset, og hun tilbragte nætterne i et aflåst lokale, hvor hun var lænket med kæder og er bundet for munden.

Hun blev aldrig gravid i de 14 år, og Valentina Cheskidova har forklaret i retten, at det skyldes, at hendes søn er infertil.

Politiet mener, at oplevelsen med kvinden, der blev slået ihjel for øjnene af hende, har påvirket hende psykisk til ikke at forsøge at flygte.

I søndags fik Vladimir Cheskidov et psykisk sammenbrud, hvor han blev 'ukontrollabel' og løb skrigende rundt i haven. Det fik moren til at tilkalde en ambulance, som kørte ham til et psykiatrisk hospital.

Han er nu taget ud af akutafdelingen og er til stede til retsmøderne under normale omstændigheder.

Ekaterina så endelig sit snit til at flygte, da hendes bøddel var væk, og hun løb ned til sin onkels hus i den nærliggende landsby, men han var flyttet i mellemtiden, så hun bankede på hos naboerne, der gav hende kontaktinformation til hendes søster.

Søsteren har som den eneste i familien ledt utrætteligt efter Ekaterina i alle årene, og hun fik sat politiet på sagen, så snart hun hørte fra sin savnede søster.

Da politiet ransagede huset fandt de torturredskaber og ligrester i en gryde i kælderen.

'Tjeljabinsk-galningen' erkender drab og kidnapning, men nægter at have voldtaget Ekaterina, idet han hævder, at deres samlejer er sket frivilligt.

Han beskrives af politiet som højt intelligent men alvorligt psykisk syg.

Han er foreløbigt fængslet i to måneder mens politiet arbejder på sagen mod ham.