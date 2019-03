Jurij Gagarin, det første menneske i rummet, hyldes mange steder i Rusland. Han ville lørdag være fyldt 85.

Ved en ceremoni i Ruslands hovedstad, Moskva, fejrer det russiske rumagentur, Roscosmos, Jurij Gagarin, det første menneske i kredsløb om Jorden.

Ledere af Roscosmos har sammen med tidligere kosmonauter og veteraner fra russisk rumfart været samlet ved muren til Kreml, hvor Gagarins aske blev spredt, for at lægge en krans.

Gagarin døde, syv år efter at han gennemførte turen i rummet den 12. april 1961.

Det var en ulykke i forbindelse med en testflyvning, der senere dræbte ham.

Men hvis han var i live nu, ville han lørdag være fyldt 85 år, og det var årsagen til ceremonien.

Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at Gagarin hyldes som et nationalt ikon.

Helten mindes også ved en række ceremonier og udstillinger rundt om i landet.

Gagarins tur i rummet varede i 108 minutter, og den blev dengang set som en sejr for Sovjetunionen under Den Kolde krig med USA.

I februar sagde Dmitrij Rogozin, chef for Roscosmos, at rumagenturet nu har indgået en aftale med det amerikanske selskab Space Adventures om at sikre, at rumturister kan købe sig til et ophold på Den Internationale Rumstation (ISS), som er i kredsløb om Jorden.

Roscosmos sagde i en erklæring, at den første turisttur ventes at finde sted inden for to år.

- Det bliver den første kontrakt om flyvning med amatørkosmonauter, efter at der i et årti ikke har været turister på ISS, sagde Rogozin.

Rusland har også et andet projekt. Rogazin sagde, at Roscosmos arbejder på at gøre det muligt for private at købe sig til en tur i kredsløb om Jorden i samme bane, som Gagarin fløj i 1961.

/ritzau/dpa