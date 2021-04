34 børn i alderen fra 3 til 14 år er blevet overdraget til en russisk delegation i Syrien. Og flere er på vej.

Søndag overleverede kurdiske myndigheder i det nordøstlige Syrien 34 forældreløse børn, hvis forældre menes at være medlemmer af Islamisk Stat (IS), til en russisk delegation.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En AFP-journalist i byen Qamishli fortæller, at børnene, der er i alderen fra 3 til 14 år, blev overdraget til en delegation ledet af den russiske præsidents udsending for børns rettigheder, Anna Kuznetsova.

Den russiske regering har nu hjemtaget mindst 169 af den slags børn.

Det fortæller Fener al-Kait fra de syriske kurderes udenrigsministerium.

Ifølge ham er der flere hjemtagelser af forældreløse børn fra det nordøstlige Syrien til Rusland på vej.

Den russiske regering har også hentet børn, som er blevet forladt i Irak, hjem, efter at jihadisternes såkaldte kalifat kollapsede.

Syriens kurdere har gentagne gange opfordret det internationale samfund til at hjemtage dets børn, som holdes i overfyldte lejre i det nordøstlige Syrien.

Herhjemme står spørgsmålet om børnene i Syrien højt på den politiske dagsorden.

Støttepartierne De Radikale, Enhedslisten og SF forsøger at presse regeringen til at hjemtage i alt 19 børn med tilknytning til Danmark.

Men regeringen har længe afvist. Den ønsker ikke børnenes forældre til Danmark, fordi de er rejst ned for at støtte den militante bevægelse IS.

Udenrigsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man kan få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark, uden at deres forældre følger med.

De kurdiske selvstyremyndigheder, som kontrollerer lejrene, har dog udtalt, at de ikke vil tillade den plan.

Mødrene sidder i fangelejrene al-Hol og al-Roj i det nordøstlige Syrien med deres børn, fordi de i sin tid rejste ud af Danmark for at tilslutte sig IS.

