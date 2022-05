Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det russiske olie- og gasselskab Gazprom oplyser tirsdag, at man nu har indstillet gasforsyningen til Holland.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Årsagen er – oplyser Gazprom – at det hollandske energifirma GasTerra har afvist at betale for den russiske gas i rubler.

»Gazprom har fuldkommen stoppet gasforsyningen til GasTerra som følge af manglende betaling i rubler,« lyder det i en udtalelse fra den russiske gasgigant.

Det var forventet, at det ville ende sådan, efter GasTerra, der er delvist statsejet, havde afvist at betale i rubler – hvilket Gazprom kræver, at man gør.

Mandag oplyste det danske energiselskab Ørsted i en pressemeddelelse, at man ikke kommer til at skifte mening og ikke vil betale med rubler for gas fra Gazprom.



Det russiske selskab har givet en deadline for et svar til udgangen af maj – altså tirsdag – men Ørsted har besluttet sig, lød det mandag.



»Derfor er der en risiko for, at Gazprom Export stopper med at levere gas til Ørsted,« skrev det danske energiselskab i sin pressemeddelelse.



Men ifølge klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) bør det ikke få den store betydning for forsyningerne af gas til Danmark, at Ørsted ikke vil imødekomme det russiske krav.



»Vi vurderer ikke, at det her vil få konsekvenser for forsyningssikkerheden i Danmark,« sagde han mandag.

De mange sanktioner, som Vesten har indført mod Rusland som følge af krigen i Ukraine, førte til, at Rusland har indført kravet om betaling i rubler fra 'uvenlige lande' for russisk gas.

Holland er det seneste land i rækken i Europa, der er blevet afskåret fra den russiske gas. Senest indstillede Gazprom også gasforsyningen til Finland.

I Holland modtager man ifølge AFP omkring 15 procent af sin gasforsyning fra Rusland, men ifølge GasTerra har man sikret sig ved at købe gas fra andre i stedet.

B.T. følger situationen.