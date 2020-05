Repræsentant for Verdenssundhedsorganisationen, WHO, siger, at situationen i Rusland stabiliserer sig.

De russiske sundhedsmyndigheder siger onsdag, at det officielt bekræftede antal af coronatilfælde i landet har passeret 300.000.

Med 8764 nye registrerede infektioner er antallet af smittetilfælde på nationalt plan nu på 308.705. Men den registrerede stigning er den laveste mellem to opgørelser siden 1. maj.

En repræsentant for Verdenssundhedsorganisationen, WHO, siger, at situationen i Rusland er ved at stabilisere sig.

Melita Vujnovitj, som er WHO's repræsentant i Rusland, siger onsdag til det russiske nyhedsbureau Tass, at hun mener, at situationen er gået ind i en stabiliseringsfase.

I Moskva, som er Ruslands hårdest ramte region, har indbyggerne i snart otte uger haft forbud mod at forlade deres lejligheder, medmindre de skaffer sig digitale "pas".

Borgmesteren i den russiske hovedstad, Sergej Sobjanin, sagde tirsdag, at han mener, at det er for tidligt at indlede drøftelser om at gøre det muligt at gå ud for at trække frisk luft og motionere.

