Længe har tanken været, at de russiske lagre af missiler, raketter og andre afgørende våben har været tomme eller tæt på udtømte. At der snart ikke var mere at skyde med.

Men de seneste dage har Rusland udført angreb, der er blandt de største siden krigens begyndelse. Derfor skal vi glemme én bestemt tanke om Rusland, mener ekspert.

De foregående dages angreb på Kyiv, Kharkiv og en lang række andre byer rundt omkring i Ukraine har været enorme i omfang.

Eller som et ukrainsk parlamentsmedlem udtrykker det på X.

»Det er formentlig det største angreb på Kyiv og Ukraine som helhed siden begyndelsen på den fulde invasion.«

Det har nærmest væltet ned med missiler og droner over en række store ukrainske byer. Flere civile mål er blevet ramt.

Hele gader i Kyiv lagt i ruiner.

»Det er blandt de mest voldsomme angreb målt på raketter og droner,« siger studielektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.

Ukraine har efterhånden fået opbygget et imponerende luftforsvar. Ikke mindst med hjælp fra en række lande i Vesten.

Alligevel har en del russiske missiler, raketter og droner formået at ramme ukrainsk jord.

Og det er ifølge Claus Mathiesen blandt forklaringerne på den voldsomhed, de seneste russiske angreb har været udført med.

»Ukraine har fået meget luftforsvar – så Rusland har måttet skyde rigtig meget af for at overvælde forsvaret og dermed give angrebet en effekt,« siger Claus Mathiesen.

En såret person bæres fra vragrester efter et russisk angreb på Kharkiv 2. januar. Foto: Sergey Bobok/AFP/Ritzau Scanpix

»Alligevel har omkring en tredjedel af de russiske angreb ramt deres mål,« forklarer han videre.

Militæranalytiker Anders Puck Nielsen, ligeledes ved Forsvarsakademiet, ser de nuværende voldsomme russiske angreb på Ukraine som værende en offensiv, der har været planlagt længe.

»Det er den vinterkampagne, som Rusland også lavede sidste år. Det er ikke specielt overraskende, at den kommer. Russerne har sparet missiler og droner og opbygget et lager, så de kan sende store mængder efter Ukraine,« siger Anders Puck Nielsen.

Det, vi ser nu, viser ifølge eksperten, at Rusland har lært af sidste års vinteroffensiv, der blev trukket i langdrag – uden de helt store resultater.

»Sidste år var det en langstrakt kampagne, men de lykkedes ikke med at lægge den ukrainske infrastruktur ned. Derfor har de ændret strategi,« siger Anders Puck Nielsen.

Længe har vi hørt, at Ruslands lagre har været tæt på helt tomme. At Rusland har måttet finde årtier gammelt udstyr frem.

Og det kan sagtens passe. Rusland har bare fundet en anden vej, mener Anders Puck Nielsen.

»Vi er formentlig kommet til et sted, hvor de russiske lagre er tomme, men de kan skyde med det, de selv producerer. De har været dygtige til at omgå de vestlige sanktioner og bygge deres egne våben – ikke mindst droner,« forklarer han.

Netop fordi Ruslands militære produktion for alvor er kommet op i gear, skal vi glemme tanken om, at Putin og hans invasionstropper løber tør.

Det er den klare holdning hos Claus Mathiesen.

»Rusland er ikke ved at løbe tør. Vores forestilling om det holder ikke stik. Og det er helt uforudsigeligt, hvor længe de kan blive ved med at producere våben,« forklarer han.

De to danske militæreksperter anser begge de intensiverede, russiske angreb for langt fra at være overståede.

Faktisk skal vi formentlig regne med at se flere af dem frem mod 17. marts.

Her er der præsidentvalg i Rusland.

»Putin skal kåres til sin femte præsidentperiode 17. marts. Og netop krigen i Ukraine er et af hans tre fokuspunkter. Vi vil se flere angreb frem mod valget, og vi vil se flere store succeser blive udråbt – også selvom de ikke er succeser,« siger Claus Mathiesen.

Og Rusland bør have nok våben til at holde helt til 17. marts.

»De doserer deres våben, så de kan holde helt frem til præsidentvalget. Og de her angreb på Ukraine er populære i Rusland,« siger Anders Puck Nielsen.

»Ukraine står foran en afsindig svær opgave med at forsvare sig mod de angreb. Det er ikke givet, at de har nok luftforsvar til at afværge dem alle. Og står vi om 14 dage, og Ukraine er løbet tør, så står de i en rigtig dårlig situation,« uddyber han.