Normalt er den første dag på et nyt job sådan en, der er lidt stille og rolig. Man skal lige finde sig selv på plads.

Men det gælder ikke for den nyudnævnte øverstansvarlige for Ruslands krig i Ukraine. Han indledte i stedet sin første arbejdsdag med at udgyde uskyldige ukraineres blod i store mængder.

Manden hedder Sergej Surovikin. Og han er kendt som en brutal person med en mere end dyster fortid.

Inden vi kommer til hans første dag på jobbet, så skruer vi tiden tilbage til august 1991.

Her var et militærkup mod den siddende sovjetleder Mikhail Gorbatjov i fuld gang i Moskvas gader.

På trods af tilstedeværelsen af kampvogne og svært bevæbnet militærpersonale, så blev der dog udløst forbavsende få skud.

Sovjetsoldaterne nægtede simpelthen at gøre skade på befolkningen.

Men ikke Surovikin.

Han var leder af en kampvognsenhed. Og han ville ikke finde sig i, at der blev gjort folkelig modstand mod kupforsøget.

»Da Surovikin var officer i forbindelse med augustkuppet, der slog hans enhed tre civile ihjel,« forklarer militærekspert ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen.

Surovikin, der havde rang af kaptajn på det tidspunkt, beordrede sin enhed til at køre igennem barrikader. Tre mistede livet.

Selve kupforsøget blev på berømt vis bremset, da Boris Jeltsin trådte til.

Umiddelbart efter kupforsøget blev Surovikin sigtet. Men som mange andre gange i de kommende år, så slap han mildt.

Det blev blot til seks måneder i fængsel, inden han var på fri fod.

Men grundlaget til Sergej Surovikins blakkede og berygtede ry var lagt.

Anders Puck Nielsen kender da også udmærket til Sergej Surovikin.

Surovikin (th) ved et møde med Vladimir Putin (tv). Foto: Kirill KUDRYAVTSEV Vis mere Surovikin (th) ved et møde med Vladimir Putin (tv). Foto: Kirill KUDRYAVTSEV

»Han er en hård banan, som ikke skyr nogen midler. Han er kontroversiel,« siger Anders Puck Nielsen.

De seneste år har han gjort sig bemærket internationalt ved at blive forbundet med angreb på civilbefolkningen i Syrien.

Men der er flere eksempler på, hvorfor Surovikin er yderst kontroversiel.

»Surovikin er blandt andet kendt for at have solgt sin tjenestepistol og have fået en straf for det,« siger Anders Puck Nielsen.

»Og så er der en historie om, at han i 2004 havde givet en officer så voldsom en skideballe, at officeren efterfølgende gik ud og skød sig selv,« fortæller Anders Puck Nielsen.

Mandag havde den berygtede russiske general så første dag i sit nye job, som øverste leder af Ruslands 'specielle militæroperation' i Ukraine, som invasionen fortsat kaldes i Rusland.

Den markerede han ved at stå bag angreb på en række ukrainske byer. Herunder hovedstaden Kyiv, hvor centrale dele af storbyen blev ramt, og civile mistede livet.

Og det er ikke tilfældigt, at Putin nu har indsat Surovikin.

»Putin har stor tillid til ham. Også selvom han er kontroversiel. Men Putin har brug for en, som går til grænsen. Og det gør Surovikin,« siger Anders Puck Nielsen.

Han mener dog ikke, at det nye job bliver nemt for den kontroversielle general.

»Surovikin får det svært. I Rusland siger de selv, at de har verdens andenbedste hær. Men lige nu har de kun den andenbedste hær i Ukraine,« siger Anders Puck Nielsen.