Det Europæiske Lægemiddelagentur har ifølge russiske forskere modtaget ansøgning om registrering i EU.

Rusland vil nu forsøge at få landets omstridte vaccine mod covid-19 godkendt til brug i Europa.

Det skriver folkene bag den russiske vaccine Sputnik V på Twitter.

Af tweetet fremgår det, at russiske repræsentanter for Sputnik V og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) mødtes tirsdag.

Det tilføjes, at russerne nu har søgt om registrering i EU, og at det forventes, at EMA i februar vil begynde en evaluering af vaccinen.

Oplysningerne er endnu ikke bekræftet af EMA.

Det er den statslige investeringsfond RDIF (Russian Direct Investment Fund), der står for finansieringen af den russiske vaccine.

Også RDIF hævder onsdag, at russiske forskere har mødtes med repræsentanter for EMA.

RDIF bekræfter, at eksperter fra EMA tirsdag gennemførte en videnskabelig gennemgang for forskerne bag Sputnik V. Over 20 internationale eksperter deltog i mødet, udtaler en talsmand for fonden ifølge det statslige nyhedsbureau Tass.

Ifølge fonden vil EMA indlede et såkaldt "rolling review" af vaccinen i februar.

Et rolling review betyder, at et udvalg under EMA er begyndt at evaluere data om vaccinen fra laboratoriestudier - altså ikke kliniske studier.

Et rolling review betyder således ikke, at der kan træffes en endelig beslutning om, hvorvidt vaccinen er sikker og effektiv. Dertil mangler udvalget på dette tidspunkt i processen stadig store mængder data.

Rusland blev i august 2020 det første land i verden, der godkendte en vaccine mod covid-19.

Vaccinen blev opkaldt efter den første satellit, der blev sat i kredsløb om jorden - Sputnik.

Den hurtige godkendelse af vaccinen blev mødt med stor kritik uden for Rusland. Det skyldes ikke mindst, at vaccinen blev godkendt, inden den havde gennemgået de kliniske test, der normalt er nødvendige for en godkendelse.

/ritzau/