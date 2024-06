Rusland hævder, at der sker fremskridt for russiske styrker "i alle taktiske retninger".

Ruslands forsvarsministerium hævder søndag, at russiske soldater har vundet kontrol over landsbyen Umanske i Donetsk i det østlige Ukraine.

Oplysningerne er ikke bekræftet af uafhængige kilder.

Donetsk er et af de fire ukrainske områder, som præsident Vladimir Putin erklærede for russiske i september 2023 stik imod folkeretten.

Frontlinjen går lige gennem midten af Donetsk.

Umanske er en lille landsby, som havde færre end 180 indbyggere, før Rusland invaderede Ukraine i februar 2022. Den ligger omkring 25 kilometer nordvest for Donetsk, som er hovedbyen i regionen, og som er under russernes kontrol.

Ruslands forsvarsminister, Andrej Belousov, sagde fredag, at russiske styrker rykker frem på alle fronter i Ukraine og i alt har erobret kontrol over 880 kvadratkilometer i år alene.

Hvis det bekræftes, så har russerne vundet mere terræn i de seneste tre måneder end i hele 2023. Frontlinjerne var sidste år stort set fastlåste, selv om Ukraine iværksatte en offensiv sidste sommer.

Mellem 9. og 15. maj erobrede Rusland 278 kvadratkilometer af Ukraine ifølge tal fra Institute for the Study of War.

En meget lille del af landets samlede areal på cirka 603.000 kvadratkilometer, men det højeste i en enkelt operation siden december 2022.

- Der sker fremskridt i alle taktiske retninger. Overordnet er 880 kvadratkilometer bragt under den russiske hærs kontrol i år, sagde Belousov, som fredag deltog i et møde i den russisk-ledede CSTO-sikkerhedsalliance i Almaty i Kasakhstan ifølge russiske nyhedsbureauer.

- Rusland er også trængt otte eller ni kilometer ind i den nordøstlige Kharkiv-region, hvor det stormede over grænsen den 10. maj i et overraskelsesangreb ifølge Belousov, som siger, at op mod 30 landsbyer blev "befriet" i maj.

Ukrainerne venter på leveringer af nye våben og ammunition fra USA og andre Nato-lande. Et flertal i Repræsentanternes Hus i Washington vedtog sidst i april ved en skelsættende afstemning at støtte Ukraine med våben og bistand for 426 milliarder kroner.

/ritzau/AFP