Indtagelsen af Avdijivka gør det muligt at skubbe frontlinjen væk fra byen Donetsk, lyder det fra Rusland.

Rusland har nu "fuld kontrol" med byen Avdijivka i det østlige Ukraine.

Det har den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, meddelt Ruslands præsident, Vladimir Putin.

- Præsidenten lykønskede vores militær og krigere med denne vigtige sejr og succes, siger Putins talsmand, Dmitrij Peskov, ifølge statslige russiske nyhedsbureauer.

Ifølge Sjojgu udgjorde byen "et kraftfuldt forsvarspunkt for Ukraines væbnede styrker".

- Befrielsen af Avdijivka har gjort det muligt at skubbe frontlinjen væk fra Donetsk og dermed på betydelig vis sikre byen mod terrorangreb fra det kriminelle regime i Kyiv, lyder det i en meddelelse ifølge det statsstyrede russiske Tass.

De russiske styrker har forsøgt at indtage Avdijivka i månedsvis.

Den omstridte by ligger omkring ti kilometer nord for byen Donetsk, som er hovedby i regionen af samme navn.

Donetsk-regionen er en af fire ukrainske regioner, som Putin har erklæret som en del af Rusland.

Natten til lørdag meddelte Ukraine, at landet ville trække sine styrker tilbage fra Avdijivka. Den var på det tidspunkt omringet på tre sider af russerne.

Det er den største ændring på krigens front, siden russiske styrker indtog Bakhmut i maj 2023.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger, at tilbagetrækningen blev foretaget for "at redde vores soldaters liv".

Ukraines militær har udtalt, at en indtagelse af Avdijivka er blevet Ruslands vigtigste mål forud for toårsdagen for krigens begyndelse den 24. februar.

Kampen om Avdijivka har været en af de hidtil blodigste i krigen. Iagttagere har sammenlignet den med slaget om Bakhmut, hvor titusindvis af russere blev dræbt.

Ukrainske ledere siger, at situationen ved fronten er blevet stadigt mere vanskelig på grund af mangel på ammunition og optrappede russiske angreb.

