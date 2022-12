Lyt til artiklen

De har prøvet én gang og fejlet, men Rusland gør klar til et nyt, storstilet angreb på Ukraines hovedstad Kyiv.

Det er den ukrainske hærchef Valery Zaluzhny overhovedet ikke i tvivl om, fortæller han til The Economist.

Hærchefen mener, at de 300.000 mand, som Rusland for nylig har hvervet, lige nu er under optræning langt væk fra fronten, så de kan være klar til at gøre et nyt forsøg på at indtage Kyiv. En operation, der allerede kan begynde i januar, men senest i marts.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der var i Kyiv, sidst Rusland forsøgte at indtage byen, er udmeldingen interessant, da det i nogen grad kolliderer med det billede, som især Vesten har fået af krigens udvikling.

Jakob Illeborg var i Kyiv, da Rusland sidst forsøgte at invadere byen.

»Vi har fået et billede af et Rusland, der er på retræte og som ikke vil indrømme, at de på nogle punkter er slået, men den ukrainske topledelse ser altså sagerne på en anden måde og føler sig overbevist om, at det måske snart er Ukraine, der skal til at forsvare sig. Det ryster billedet af krigens tilstand og hvor, vi er på vej hen.«

Der er flere årsager til, at Rusland gerne vil gøre et nyt forsøg på at erobre Kyiv, selvom de har oplevet problemer andre steder i krigen – blandt andet i Kherson, hvor de måtte lave tilbagetrækninger.

»Kyiv er ét af flere mål ifølge hærcheferne. Det er klart, at hvis du tager hovedstaden, så har du på mange måder det sted, hvorfra alt infrastruktur foregår, du har tvunget ledelsen på flugt, og man har et psykologisk overtag.«

Jakob Illeborg tror også, at kampen om Kyiv i høj grad handler om den kamp, der forhåbentlig en dag skal udkæmpes ved skrivebordet, når Rusland og Ukraine skal forhandle om en våbenhvile.

»Det er klart, at hvis man står med Kyiv, når forhandlinger om en fredsaftale eller våbenhvile går i gang, så står man fuldstændig anderledes fra russisk side. Det var også planen sidst (Rusland forsøgte at erobre Kyiv, red.), og de var uhyre tæt på.«