I videoen foroven kan du se billeder fra Salisbury, hvor en russisk eksspion og hans datter blev fundet bevidstløse på en bænk. Sagen har udviklet sig til en internatinoal krise med stribevis af udvisninger af diplomater.

Rusland vil udvise samme antal diplomater fra USA og Europa, som disse har udvist russiske diplomater.

Det slår Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, torsdag aften fast.

USA og Europa har udvist flere end 150 russiske diplomater som reaktion på et formodet angreb med nervegift på en russisk eksspion i det sydlige England 4. marts.

Det var ventet, at Rusland ville gengælde udvisningerne, hvilket blandt andre formanden for Ruslands Føderale Forsamling forleden meddelte. Men med udenrigsministerens melding torsdag er beslutningen nu officiel.

Lavrov siger også, at Rusland vil lukke USA's konsulat i Skt. Petersborg.

Den russiske udenrigsminister nævner blandt andet, at Rusland vil udvise 60 amerikanske diplomater. De skal være ude senest 5. april, skriver nyhedsbureauet RIA.

Det modsvarer præcis det antal, som Donald Trump har sagt, at USA vil sende tilbage til Rusland.

Den amerikanske ambassadør i Rusland, Jon Huntsman, er torsdag kaldt til samtale i det russiske udenrigsministerium, hvor han vil blive informeret om Ruslands beslutning.

Danmarks udenrigsminister, Anders Samuelsen (LA), meddelte mandag i denne uge, at Danmark udviser to russiske diplomater.

Danmark har ni diplomater i Rusland.

Den danske ambassadør i Moskva, Thomas Winkler, har ikke hørt fra Rusland endnu, oplyser han til TV2.

For Rusland handler det ikke kun om at gengælde udvisningerne, understreger Lavrov. Rusland vil til bunds i sagen om giftangrebet på eksspionen Sergej Skripal, siger han.

Torsdag har et hospital i Salisbury meddelt, at Sergej Skripal fortsat er i kritisk tilstand efter hændelsen for over tre uger siden. Men den gode nyhed fra hospitalet var, at datteren Julia er i bedring.

Hun er ikke længere kritisk syg, lyder det fra hospitalet.

Den britiske premierminister, Theresa May, har sagt, at man betragter Rusland som skyldig i hændelsen i Salisbury, hvis ikke russerne kan modbevise dette.

Det har hun fået støtte til fra de øvrige EU-lande på et topmøde i sidste uge.

Rusland har nægtet at stå bag.

FAKTA: Disse lande udviser russiske diplomater En lang række lande, heriblandt 21 EU-lande, har reageret på giftangreb og udvist russiske diplomater. Rusland vil udvise samme antal diplomater fra USA og Europa, som disse lande har udvist russiske diplomater. Det oplyser Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov torsdag aften. USA og Europa har udvist flere end 150 russiske diplomater. Sanktionerne er en reaktion på, at en tidligere russisk dobbeltagent og hans datter blev angrebet med nervegift i Salisbury i England 4. marts. Rusland står ifølge Storbritannien bag angrebet på Sergej Skripal og hans datter, hvilket flere lande har tilsluttet sig. Ifølge britiske efterforskere er de blevet forgiftet med nervegiften Novichok, som oprindeligt er udviklet af Sovjetunionen. Her er et overblik over de lande, der foreløbig har meldt deres sanktioner mod Rusland ud: Inden for EU: * Storbritannien: 23 russiske diplomater er blevet udvist for at have arbejdet som spioner under diplomatisk dække. Alle topmøder med Rusland er aflyst, ligesom britiske ministre og kongelige ikke vil deltage ved fodbold-VM, der til sommer holdes i Rusland. * Frankrig: Fire russiske diplomater udvises. * Polen: Fire russiske diplomater udvises. * Tyskland: Fire russiske diplomater udvises. * Litauen: Tre russiske diplomater udvises. * Tjekkiet: Tre russiske diplomater udvises. * Italien: To russiske diplomater udvises. * Holland: To russiske diplomater udvises. * Danmark: To russiske diplomater udvises. * Spanien: To russiske diplomater udvises. * Belgien: En russisk diplomat udvises. * Irland: En russisk diplomat udvises. * Kroatien: En russisk diplomat udvises. * Rumænien: En russisk diplomat udvises. * Letland: En russisk diplomat udvises. * Estland: En russisk diplomat udvises. * Finland: En russisk diplomat udvises. * Sverige: En russisk diplomat udvises. * Ungarn: En russisk diplomat udvises. * Luxembourg: En diplomat i Rusland kaldes hjem til konsultation. * Malta: En diplomat i Rusland kaldes hjem til konsultation. * EU: En diplomat i Rusland kaldes hjem til konsultation i én måned. Europa i øvrigt: * Ukraine: 13 russiske diplomater udvises. * Moldova: Tre russiske diplomater udvises. * Albanien: To russiske diplomater udvises. * Makedonien: To russiske diplomater udvises. * Norge: En russisk diplomat udvises. * Island: Myndighederne har varslet politisk boykot af sommerens fodbold-VM, der afholdes i Rusland, selv om landsholdet deltager. Resten af verden: * USA: 60 russiske diplomater er blevet udvist, herunder 12 efterretningsofficerer fra Ruslands FN-mission i New York. Et konsulat i Seattle lukkes ligeledes. * Canada: Fire russiske diplomater, som mistænkes for at arbejde som spioner eller blande sig i Canadas demokrati under diplomatisk dække, udvises. Tre ansøgninger for russisk diplomatisk personale afvises. * Australien: To russiske diplomater udvises. * Nato: Syv russiske diplomater udvises. Kilder: Ritzau, Reuters og AFP. /ritzau/

/ritzau/AP