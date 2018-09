Israel gav et minuts varsel om angreb i Syrien. Det skabte farlig situation for russisk fly ifølge Rusland.

Moskva. Det russiske forsvarsministerium siger, at det var et uheld, der fik den syriske regeringshær til at nedskyde et russisk militærfly med 15 om bord.

Men det var det israelske luftvåben, som var skyld i hændelsen ved mandag at tvinge det russiske fly ind i farezonen, hedder det.

Ifølge det russiske ministerium forsvandt flyet fra radaren over Syrien, samtidig med at israelske og franske fly var i gang med angreb mod syriske mål.

Israel skabte med vilje en "farlig" situation ved den syriske by Latakia, der ligger tæt på den russiske flybase, hvor flyet - en Il-20 - var i gang med at skulle lande.

Ifølge den russiske regering havde Israel kun givet et minuts varsel om sin aktion over Syrien.

/ritzau/Reuters