En EU-kommissær og formanden for EU-Parlamentet bliver ramt af russiske sanktioner som svar på EU-sanktioner.

Rusland har fredag givet otte embedsmænd fra EU-lande indrejseforbud i landet.

Blandt dem er den tjekkiske kommissær for EU-værdier, Vera Jourová, og formanden for EU-Parlamentet, italieneren David Sassoli.

Det oplyser det russiske udenrigsministerium.

Indrejseforbuddene er en reaktion på sanktioner, som EU har indført mod russiske statsborgere.

I marts rettede EU sanktioner mod to russere, der beskyldes for at have forfulgt bøsser og lesbiske i den sydlige russiske region Tjetjenien.

Også fire højtstående russiske embedsmænd, der er tæt på præsident Vladimir Putin, er underlagt sanktioner fra EU's side.

Forholdet mellem Rusland og EU har været noget køligt siden 2014, hvor Rusland annekterede Krim-halvøen i Ukraine.

På det seneste har Rusland også haft en diplomatisk strid med flere EU-lande. Både Tjekkiet, Slovakiet, Polen og de tre baltiske lande har udvist russiske diplomater.

Rusland har svaret igen ved at udvise et tilsvarende antal diplomater fra de pågældende lande.

